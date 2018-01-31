Редактор "Страна.uа" Гужва попросил политического убежища в Австрии

Главный редактор интернет-издания "Страна.uа" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии

Об этом в Facebook написала заместитель Гужвы Светлана Крюкова.

"Мы хотим сообщить, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Гужва выехал в Австрию после того, как у него истек срок меры пресечения, определенного судом", - говорится в сообщении.

По данным Крюковой, Гужва сохранит пост главного редактора и продолжит руководить изданием из-за рубежа.

Напомним, 22 июня в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву по подозрению в получении взятки в $10 тыс



Гужва заявил, что взятку ему предлагал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько за снятие с сайта информации, которая якобы компрометирует его как политика.

Линько утверждает, что это Гужва вымогал у него деньги. По данным прокуратуры, взятку у Линько требовал помощник Гужвы



27 июня Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривень.