Редактора "РИА Новости Украина" Вышинского освободили из-под стражи

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, освободили из СИЗО под личное обязательство. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым в Киеве.

Такое решение вынес Киевский апелляционный суд. Он отменил решение Подольского районного суда города Киева от 19 июля 2019 года о продлении ареста Вышинскому.

Вышинский находился под стражей 1 год и 3 месяца.

Ранее Вышинский отказался от обмена в рамках передачи осужденных между Россией и Украиной. Он заявил, что не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновным. Вышинский планировал добиваться своего оправдания и освобождения в украинских судах.



18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обращение Владимира Зеленского и заявил, что 24 украинских военнопленных моряков могут вернуть Украине, если сначала будет освобожден главред "РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и хранении оружия.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в государственной измене. Позже в сейфе Вышинского нашли пистолет FN Browning M1906. Ему объявили подозрение еще и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему несколько раз продлевали арест, в последний раз он должен был длиться до 19 сентября.

25 июня Конституционный суд признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 (Общие положения о мерах) уголовного процессуального кодекса. Оно не позволяло выпускать из-под стражи подозреваемых в терроризме, попытке захвата государственной власти, государственной измене и так далее.

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