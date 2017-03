Репортер The Guardian сообщил о своем задержании в Москве

Репортер The Guardian Алек Лун сообщил, что его задержали и обвиняют в административном нарушении за "участие в несанкционированном митинге" в Москве

В Москве во время акции против коррупции силовики задержали репортера The Guardian Алека Луна. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Я фотографировал полицейских, задерживающих парня во время протестов Навального. Они также задержали меня, хотя я неоднократно говорил, что я журналист", - написал он.

I took a photo of police detaining a guy at @navalny protest so they detained me as well even though I repeatedly said I was a journalist pic.twitter.com/vbsZF7CTtl - Alec Luhn (@ASLuhn) 26 марта 2017 г.

Позже Лун добавил, что его обвиняют в административном нарушении за "участие в несанкционированном митинге", несмотря на то, что он предоставил удостоверение журналиста.

After 4hours I'm being charged w/administrative violation for participating in unsanctioned rally even tho I showed journalist accreditation pic.twitter.com/fYFA3IbWZL - Alec Luhn (@ASLuhn) 26 марта 2017 г.

В воскресенье, 26 марта, в Москве проходят несогласованные акции протеста против коррупции. Организатор акций - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный - был задержан силовиками утром.

По последним данным, в результате акций против коррупции в Москве задержаны более 700 человек. Множество видеозаписей свидетельствуют о том, что силовики применяли силу к протестующим.