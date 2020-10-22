"Репортери без кордонів" розблокували три білоруські сайти

Фахівці "Репортерів без кордонів" (RSF) зробили знову доступними три заблоковані білоруською владою вебсайти.

Про це повідомили в організації, передає Укрінформ.

У рамках кампанії "Допоміжна свобода" (Collateral Freedom) RSF "відзеркалило" сторінки трьох білоруських ЗМІ і таким чином зробило їх знову доступними. Вони були скопійовані та збережені у "хмарі" великих серверних провайдерів. "Білоруська влада більше не може заблокувати копії", - запевняють у RSF. Йдеться про такі сторінки: Masheka.by - найважливіший портал новин у місті Могильові на сході країни; Vitebski Kurier - незалежний сайт новин з міста Вітебськ; та Tribuna - сайт, присвячений виключно спортивним новинам.

Під час протестів у Білорусі Міністерство інформації заблокувало понад 70 вебсайтів, щоб відрізати людей від незалежної інформації. 20 жовтня суд у Мінську постановив, що популярний телеграм-канал Nexta Live транслює "екстремістські матеріали" і повинен бути заблокований. Майже два мільйони людей стежать за каналом, і багато іноземних журналістів використовують його матеріал як джерело.

Відділ екстреної допомоги "Репортерів без кордонів" підтримує ініціативу "Медійна солідарність" у Білорусі та контактує з окремими журналістами, які потребують допомоги після арештів або насильства в міліції. За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), з початку жовтня було заарештовано 85 працівників ЗМІ, а з моменту суперечливих президентських виборів 9 серпня - майже 300 репортерів. Наразі вісім працівників засобів масової інформації перебувають у в'язниці.

"Велика кількість заарештованих працівників засобів масової інформації та придушення найпопулярнішого опозиційного каналу свідчать про те, як нервує режим Олександра Лукашенко", - заявила керуючий директор RSF Крістіан Мір. Вона закликала владу негайно звільнити ув'язнених журналістів.

Білорусь посідає 153 місце із 180 країн у списку свободи преси.