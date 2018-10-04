Решение Рады по телеканалам незаконно - НСЖУ

Парламент призвал незаконным способом закрыть два украинских телеканала, осуществив посягательство на свободу слова в Украине.

Решение Верховной Рады о просьбе к СНБО ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина и NewsOne является неправомерным. Об этом в четверг, 4 октября, заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире 112 Украина.



"Я считаю, это опасный прецедент, поскольку касательно украинского средства массовой информации предлагается действовать неправовым способом - принято политическое решение. Совет национальной безопасности призывают применить определенные санкции, но фактически мы говорим, что Newsone и 112 Украина - это украинские медиа, которые работают в украинском правовом поле. Это правовое поле предусматривает или обращение в суд о деятельности журналистов и телеканалов, или решение регулятора Нацсовета", - отметил председатель НСЖУ.

Позже Томиленко написал в Facebook, что парламент призвал незаконным способом закрыть два украинских телеканала, осуществив посягательство на свободу слова в Украине.

"Характерно, что в эти дни в Киеве находится делегация авторитетной организации Freedom House из Вашингтона. Ее эксперты обеспокоены нападениями на журналистов и активистов, безнаказанностью и попытками политиков посягать на права и свободы. И сегодняшнее постановление парламента с требованием закрыть два телеканала, которые не нравятся большинству в 229 голосов, - яркий пример украинских реалий для американских правозащитников", - отметил председатель НСЖУ.

Как сообщалось, Рада рекомендует СНБО ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

В 112 Украина заявляют, что прошение о санкциях свидетельствует о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ.