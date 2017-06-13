Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Интервью с Путиным", признался в любви к диктаторам

Американский режиссер Оливер Стоун, который недавно снял четырехсерийный документальный фильм The Putin Interviews, рассказал подробности съемок и общения с президентом РФ.

Режиссер сообщил, что ему не запрещали задавать какие-либо вопросы Путину, а также, что интервью с президентом не было "заготовкой", - передает "Новое время".

Оливер Стоун заявил также, что США и Россия могут быть "великими партнерами" на мировой арене, передает Los Angeles Times.

Автор фильма о Путине также прокомментировал слова о том, что он "подстраивается под диктаторов". "Я просто люблю диктаторов. Действительно", - заявил Оливер Стоун.

Оливер Стоун - известный американский режиссер. Подвергся критике в Украине после того как снял неоднозначный фильм про Евромайдан и бегство Виктора Януковича.