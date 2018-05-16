РФ подтвердила предоставление российского гражданства Вышинскому

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с привлечением главного редактора информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского к уголовной ответственности в Украине.

При этом на сайте ведомства отмечается, что он получил гражданство Российской Федерации в сентябре 2015 года.

Российский паспорт Вышинского

Фото: ssu.gov.ua

Дело возбуждено "по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности".

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая, а в офисе "РИА Новости Украина" прошли обыски. Вышинскому предъявлено подозрение в госизмене. По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".

Спецслужба сообщила, что весной 2014 Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР"".