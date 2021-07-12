РНБО: інформація про створення реєстру заборонених ЗМІ - фейк

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію, що Рада національної безпеки та оборони планує створити санкційний реєстр ЗМІ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

На запитання, скільки сайтів планується заблокувати у межах компанії з інформаційної безпеки, і чи буде створено орган, який контролюватиме питання щодо врегулювання питань безпеки в інформаційному просторі, Данілов відповів: "Ви пам'ятаєте, що одна молода людина, яка на прохання своєї організації включена до робочої групи, заявила про те, що нібито апарат РНБО має створити якийсь санкційний реєстр із забороною ЗМІ - це абсолютно не відповідає дійсності...Ми цим питанням не займаємося".

За його словами, РНБО наразі приводить у відповідність список ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями.

"Але нормативно-правовий інструмент, у який спосіб до них мають бути застосовані санкції, не розроблений", - сказав Данілов.

Він зазначив, що йдеться про технічне та технологічне забезпечення цього процесу.

"Це не просвободу слова, це не якісь обмеження, це ті (ЗМІ -ред.) щодо яких (санкції -ред.) вже запроваджено. Провайдери мають усе це опрацьовувати для того, щоб ми були впевнені, що вони не працюють на нашій території",- розповів Данілов.

Так, Данілов нагадав, що йдеться про великий перелік, серед яких телеканали NewsOne і ZIK, а також соціальні мережі.

Раніше член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Рада безпеки і оборони України ухвалила остаточне рішення щодо створення реєстру заборонених сайтів.