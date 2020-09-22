РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні

Українські фахівці з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для вироблення заходів з блокування "ВКонтакте" на території України.

Про це повідомляє Апарат РНБО у відповіді на журналістський запит "Укрінформу".

"Доступність мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України. Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни", - йдеться у відповіді.

За словами Демедюка, "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України".