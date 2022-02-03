Роман одеситки – в шорт-листі престижної української премії

Роман про родину з одеськоъ молдаванки “Одеська Сага” увійшов до шорт-листа престижної української літературної премії імені Шолом-Алейхема. Цьогоріч на адресу Держмистецтв надійшло 17 літературно-мистецьких творів, які відповідають вимогам Положення про премію та популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів.

З цих 17 книг Комітет з присудження премії імені Шолом-Алейхема, склад якого був затверджений Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти, шляхом відкритого рейтингового голосування обрав 5 творів. Саме ці твори мають змогу поборотись за премію імені Шолом-Алейхема.

Претендентами, що потрапили до короткого списку, стали:

• Юлія Верба, роман в 4 книгах “Одесская сага”, ТОВ “Видавництво “Фоліо”, 2019-2021.

• Юрій Чорней, «Вернон Кресс. Життя під прикриттям», Чернівецьке видавництво “Наші книги”, 2020.

• Олексій Нікітін, роман “От лица огня”, видавництво “Лаурус”, 2021.

• Ярослава Стріха, переклад книги Ісаака Башевіса Зінгера “Раб. Шоша”, видавництво “Дух і Літера”, 2020.

• Олександра Уралова, переклад книги Аврома Суцкевера “Із Віленського гетто. Зелений акваріум”, видавництво “Дух і Літера”, 2020.

Члени Комітету підкреслили високий рівень отриманих заявок на премію, у порівнянні з минулорічними.

“Одеська Сага” – це історія однієї родини, яка понад 100 років жила в одному дворі на Молдаванці. В основу книги легли реальні історії родини авторки, Юлії Верби. Юлія Верба розповіла Культурометру, як вона пише книгу, яку обговорює вся Одеса.

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