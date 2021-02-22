Російські хакери атакують українські сайти за новим механізмом, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони від 18 лютого фіксує масовані DDoS-атаки на український інтернет-сегмент з російських IP-адрес. При цьому хакери використовують для атак новий механізм.

Як повідомляє пресслужба РНБО, атаки спрямовані переважно на вебсайти сектору безпеки та оборони."Атаки здійснювалися на сайти Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України, ресурси інших державних установ та стратегічних підприємств. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були ІР-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували фахівці РНБО, зловмисники використовували новий механізм кібератак, який раніше не спостерігався під час подібних інцидентів."Під час атаки вразливі вебсервери державних органів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, що використовується для DDOS-атак на інші ресурси. При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані вебсервери як джерело атак, та починають блокувати їхню роботу шляхом автоматичного внесення до "чорних списків", - зазначили у пресслужбі.

У РНБО зазначили, що через це навіть після закінчення атаки інфіковані вебсайти залишаються недоступними для користувачів.

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