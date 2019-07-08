Російський пропагандист Кисельов анонсував двогодинний телеміст між телеканалами "Россия 24" і NewsOne

Двогодинний телеміст між російським телеканалом "Россия 24" і українським телеканалом NewsOne, який пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком, відбудеться 12 липня, повідомив російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Телеканал "Россия 24" проведе телеміст з українським телеканалом NewsOne, який пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Про це 7 липня у своїй програмі "Вести недели" на телеканалі "Россия 1" заявив російський пропагандист Дмитро Кисельов.

За його словами, двогодинний телеміст під назвою "Надо поговорить" відбудеться 12 липня о 17.00 за київським часом.

"Відверта розмова між простими людьми давно назріла", - заявив Кисельов.

Ведучими від "Россия 24" будуть Марія Сіттель і Андрій Малахов, від NewsOne - Василь Голованов і Олена Кирик.

Власником телеканала NewsOne наприкінці 2018 року став нардеп від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. За даними програми "Наші гроші", він входить до найближчого оточення голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна.