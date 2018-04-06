Роскомнадзор подал в суд иск о запрете Telegram в России

Мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей.

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причина иска - мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости исполнения Telegram этих обязанностей. Тогда же ведомство пригрозило мессенджеру, что обратится в суд с иском о блокировке Telegram на территории России, если он не выполнит запрос в установленный 15-дневный срок (он истек 4 апреля).

Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно подчеркивал, что не предоставит доступ к мессенджеру "ни одной спецслужбе в мире". Летом 2017 года ФСБ попросила у мессенджера доступ к сообщениям, отправленным с шести телефонных номеров людей, подозреваемых в терроризме. Telegram делать это отказался, из-за чего ФСБ подала иск в суд, и мессенджер оштрафовали на 400 тыс. рублей. Впоследствии Telegram подал встречный иск против ФСБ.

Дуров также подчеркивал, что предоставить "ключи для дешифрации" сообщений в мессенджере невозможно технически, так как метод конечного шифрования этого не позволяет.