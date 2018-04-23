Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал IP-адреса Google в борьбе с Telegram

Роскомнадзор подтверждает, что заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировки мессенджера. Надзорный орган отмечает, что выдвигал к Google требования, но та «на сегодняшний день не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».

О сбоях в работе Google сегодня ночью сообщали российские пользователи. Проблемы с доступом к сервисам в доменной зоне .com — google.com, maps.google.com — испытывают, в основном, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ижевска.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Многие попавшие в черный список IP-адреса принадлежат сторонним сервисам — в результате с перебоями начали работать облачные хранилища Amazon, а также Microsoft, Evernote, мессенджер Viber