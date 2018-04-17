Роскомнадзор случайно сломал Viber

16 апреля Роскомнадзор внес в список блокировки 1 834 996 IP-адресов, принадлежащих Amazon. Вероятно, это сделано для блокировки Telegram, но помимо этого мессенджера на серверах Amazon работают и другие сервисы.

Так, боевые действия Роскомнадзора с Telegram случайно задели Viber. Вечером 16 апреля у части российских пользователей мессенджера возникли проблемы с голосовыми звонками:

"Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", - пишут представитель Viber в официальном твиттере сервиса.

Приложения Telegram, несмотря на формальную блокировку в России, после непродолжительного перерыва начали работать без использования прокси- серверов и VPN-сервисов. Пользователи заметили, что приложение каждые 15 минут обращается к новому IP-адресу. Вероятно, Роскомнадзор пытается вычислить пул адресов Telegram и будет заблаговременно вносить новые в "черный список", отгружаемый провайдерам и операторам. Адреса Amazon используются тысячами сайтов, а также различными организациями, например, банками и магазинами. Источник: iguides.ru

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