Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google

Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов поисковика Google. Об этом сообщают специалисты в области кибербезопасности, а о последствиях этих действий говорят пользователи в соцсетях, сообщает "Медуза".

Так, о блокировке в соцсетях заявил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает "выгрузку" Роскомнадзора.

Как следует из данных его мониторинга, заблокированы оказались около 60 IP- адресов сайта google.com.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщали о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.

По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов.

При этом российский домен поисковика google.ru работает, отмечает издание.

Как известно, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать в России Telegram из- за того, что руководство мессенджера отказалось передать ФСБ ключи от шифрования переписки пользователей.

Вместе с серверами Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые мессенджер использовал для обхода блокировок.

Блокировки Роскомнадзора сказались на работе многих сторонних сайтов, пользовавшихся хостингом заблокированных провайдеров. При этом Telegram остается доступным для пользователей.