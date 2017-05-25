Российские сайты стремятся уничтожить демократию. (Verkkouutiset.fi, Финляндия)

Решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на Украине некоторых российских сайтов, электронной почты и поисковиков, принятое им несколько дней назад, вызвало неоднозначную реакцию.

Финское издание Helsingin Sanomat в своей передовой статье охарактеризовало действия Украины как введение цезуры. По мнению редакции газеты, запрещенные Украиной интернет-ресурсы не являются российским оружием пропаганды.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель премьер-министра Украины по вопросам интеграции с Европой, горячо поддерживает решение своего президента.

«Российская пропагандистская машина использует эти ресурсы в качестве эффективного инструмента, деятельность которого мы все уже почувствовали на себе. Там существуют определенные группы, задачей которых является раздел Украины и расширение так называемого русского мира. Это общеизвестный и неоспоримый факт», — заявила Климпуш-Цинцадзе в интервью Verkkouutiset.

Она обращает внимание, например, на слова основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова о том, что российская служба безопасности ФСБ потребовала получить возможность доступа к личным данным украинских пользователей.

«Это означает, что данные не защищены, и в этих условиях мы не сможем обеспечить безопасность своих граждан», — сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, закрытие российских сайтов является необходимым условием для обеспечения свободы слова и защиты демократии на Украине в условиях незаконного захвата Россией Крыма и поддержки войны на востоке Украины.

«Российские информационные источники, которые распространяют вымыслы о так называемом «русском мире», далеки от соответствия европейским ценностям. Если бы им удалось достичь своей цели, они наверняка не позволили бы никакого плюрализма позиций и мнений», — говорит она.

«Украина хочет избавиться от этих ресурсов, чтобы защитить свои демократические устои от тех, чьей целью является полное уничтожение демократии, — добавляет заместитель премьера. — Жертвы войны беспокоят одну лишь Украину»

Известная украинская журналистка и гражданский активист Аля Шандра говорит, что в определенной степени понимает критику, направленную в адрес президента Порошенко.

Часто за этой критикой, по ее мнению, стоит неосведомленность о тяжелом положении страны, подвергнувшейся агрессии и стоящей перед трудным выбором.

«Российские социальные сети действительно являются орудием ведения гибридной войны», — говорит одна из основателей независимого сетевого портала Euromaidan Press Аля Шандра в интервью Verkkouutiset.

«Основатель социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» является пропутинским олигархом, поэтому совершенно очевидно, что у российской разведслужбы ФСБ имеется доступ ко всей информации, которой украинцы делятся в этих сетях — в том числе и о местах размещения боевых подразделений Украины», — говорит Шандра.

Антиукраинская риторика, которая наполнена враньем о Новороссии и прямыми призывами к разжиганию войны, поступает в социальную сеть «ВКонтакте», не подвергаясь цензуре. Кроме этого, сеть дает возможность проведения всевозможных российских пропагандистских операций.

«Мне кажется, что на Западе даже не имеют четкого представления о той войне, которая ведется на востоке Украины. Еще меньше известно об информационной войне и кибератаках», — говорит она.

«Мы уже привыкли к тому, что западные журналисты и правозащитные организации осуждают действия, которые Украина предпринимает для обеспечения собственной безопасности», — говорит журналист.

При этом она ссылается на ограничение деятельности российских информационных каналов на Украине.

«В условиях войны часто приходится делать выбор между национальной безопасностью и демократическими свободами. Украине приходится балансировать. Война, которую Россия ведет против Украины, и жертвы этой войны беспокоят одну лишь Украину», — добавляет она.



Хейкки Хакала