Российский комик Галустян попал в базу "Миротворца"

Российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Артист сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым, говорится на сайте "Миротворца".

"Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - говорится на сайте.

"Миротворец" отмечает, что бывший участник КВН и резидент шоу Comedy Club Михаил Галустян с мая 2016 года входит в состав главного штаба военно- патриотического движения "Юнармия", а во время президентских выборов 2018 года выступал в поддержку Путина.

ATR.ua

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