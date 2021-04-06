Российский проект собственного интернет-поисковика Спутник провалился

На его создание было потрачено 20 миллионов долларов, однако российские пользователи "Спутник" не оценили. Поэтому проект в ближайшее время закроют или переформатируют.

Не проработавший и трех лет в рунете решили закрыть дорогостоящий проект - российскую поисковую систему "Спутник".

Она была разработана за бюджетные деньги и обошлась в 20 миллионов долларов. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По ее данным, "Спутник" состоялся как технический проект, но не сумел стать популярным в интернете поисковиком. По информации LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. К примеру, в апреле этого года количество переходов со "Спутника" на другие сайты составило всего 100 823, тогда как у "Яндекса" и Google фиксируются миллиарды переходов в месяц.

Теперь российский поисковик либо закроют, либо переориентируют на другие задачи. Окончательную судьбу "Спутника" будет решать президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Напомним, что "Спутник" официально запустили 22 мая 2014 года. Разработкой и внедрением проекта занималось ООО "Спутник" - дочернее предприятие "Ростелекома".