Российский пропагандистский канал объяснил появление интервью с умершей девушкой в Керчи

Интервью с погибшей во время кровавого нападения на политехнический колледж в Керчи студенткой Алиной Керовой появилось в эфире "Россия 1" из-за того, что девушка, которая рассказывала об ужасных событиях, назвалась чужим именем.

Об этом говорится на странице программы "60 минут" российского прокремлевского телеканала в Instagram.

"Алина Керова - студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Настоящие мотивы, которые побудили студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", - рассказали на телеканале.

Также сотрудники телеканала заверили, что они выяснили настоящее имя девушки и имеют в распоряжении ее телефон.

"Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке - студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля события в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого наверняка, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было", - добавили в редакции программы, отметив, что этим сообщением хотели бы избежать любых дальнейших спекуляций.

Это сообщение в Instagram

Алина Керова - студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ээ народ, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке - студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представится нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать дизайнер дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.

Сообщение, распространенный 60minut (@60minuttv) 23 Окт 2018 г. в 6:10 PDT

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook призвала расширить санкционные списки США и Евросоюза и внести в них ведущую Ольгу Скабееву.

"Это не укладывается в голове, это больше, чем аморальность и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в худших гебельсовских практиках. Это реальный фашизм. Я действительно не понимаю, почему в санкционных списках США и ЕС до сих пор только парочка кремлевских пропагандистов, вроде димы кисилева, непосредственно причастных к разжиганию межнациональной вражды и гибридной войны. А эти скабеевы разве не причастны? К самой отвратительное пропаганды и разжигания вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей. Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран?" - возмутилась она.

По словам Геращенко, из-за "интервью с Алиной Керовой" мама девочки должна была во второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка.

"Думаю, украинской делегации в ПАСЕ и нашей делегации в Парламентском комитете ассоциации стоит выступить с такой инициативой и обратиться к нашим европейским партнерам с тем, чтобы эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки", - резюмировала она.

З жахом прочитала інформацію, що огидна кремлівська пропагандистка, та сама мерзенна особа, яка чіплялася до нашої... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 23 октября 2018 г.

Напомним, 17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчь произошел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и более полусотни пострадавших, позже число жертв возросло до 21 человека. Медики обнаружили в телах пострадавших металлические элементы, которыми были начинены взрывные устройства. В Сети распространяется информация, что взрыв был не один, а этому предшествовала стрельба.

По данным СМИ, подозреваемого в совершении стрельбы в Керчи нашли застреленным. СК РФ объявил взрыв в Керчи терактом, однако впоследствии следователи переквалифицировали дело на статью "убийство двух и более лиц".

В сети распространяется видео, зафиксированное камерами наблюдения колледжа. 18-летний нападающий Владислав Росляков спокойно заходит в помещение с двумя рюкзаками. В одном из них - взрывчатка. Ее он оставляет в столовой, а сам идет вверх. После детонации нападающий идет по коридору, убивая каждого на своем пути.

Утром 21 октября на сайтах "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также на YouTube- канале "Вести.Крым" опубликовали резонансный сюжет о событиях в Керчи с фрагментами видео с камер наблюдения. Однако через несколько часов его активно начали удалять из сети.

После этого российские журналисты поймали на лжи ведущую федерального канала, которая во время прямого эфира общалась якобы с очевидицей убийств в Керчи, которая на самом деле умерла.