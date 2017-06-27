Российский суд продлил арест Романа Сущенко на 3 месяца

Российский суд продлил арест журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Российской Федерацией (РФ) в шпионаже, еще на 3 месяца. Об этом сообщает его адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко по ходатайству следствия еще на три месяца, до 30 сентября. Российский суд - это не место, где стоит ждать сюрпризов", - заявил Фейгин.

Согласно информации российских СМИ, адвокат заявил о намерении обжаловать такое решение суда. Ранее, незаконно удерживаемому в РФ украинскому журналисту была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко по ходатайству следствия ещё на три месяца, до 30 сентября. Российский суд - это не место, где стоит ждать сюрпризов. Опубліковано Mark Feygin 27 червня 2017 р.

Отметим, что журналиста Романа Сущенко обвиняют по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины призвало РФ немедленно прекратить преследование украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.