Российского фотокорреспондента не пустили в Украину на "Евровидение"

Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Сидтикова, аккредитованного на "Евровидение", не пустили в Украину. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как рассказал директор объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль, журналиста "завернули" из Киева, на границе у него приняли документы.

"Через примерно час принесли постановление об отказе во въезде.

Аккредитация была получена по всей форме", - сказал Штоль.

Он добавил, что для въезда нужно приглашение организаторов "Евровидения", однако ранее организаторы заявили, что не выдают таких документов".

"При нормальном развитии событий Рамиль должен был с подтверждением аккредитации получить оригинал в пресс-центре мероприятия в Киеве.

Распечатка с сайта с подтвержденной аккредитацией властей в аэропорту не удовлетворила", - уточнил директор.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая. В этом году Россия не участвует в конкурсе.

Напомним, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что информация о дисквалификации Украины на Евровидении пока не является подтвержденной.