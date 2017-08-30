Российскую журналистку "Первого канала" Курбатову выдворили из Украины

Журналистку Первого канала Анну Курбатову выдворили из Украины и запретили въезд сроком на три года. В России уже готовят ответ.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

- Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украинско- российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины, - говорится в сообщении.

Тем временем в России уже планируют инициировать ответные меры.

- На 1-м же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры на похищение и высылку Курбатовой, - написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Марию Князеву, запретив ей въезд на 3 года.