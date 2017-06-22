Россия блокирует Google:азвана причина

Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru)

Об этом пишут российские СМИ.

При этом пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что о блокировке Google узнал только от журналистов.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, Роскомнадзор потребовал заблокировать Google, поскольку "запрещенная" ссылка вела на сайт букмекерской конторы. По его словам, проблема уже решена, хотя сайт у пользователей по-прежнему не грузится.

Кроме того, из слов Жарова непонятно, почему домен стали блокировать сейчас, а не в 2016 году - домен находился в списке запрещенных сайтов.

Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, "Акадо", московский провайдер "Авакс" и петербургский Sumtel. Источник: Meduza



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