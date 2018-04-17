Россия начала блокировать IP-адреса Amazon и Google

В ближайшее время многие ресурсы в РФ перестанут быть доступны, потому что они используют какие-то из этих IP-адресов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

О блокировке четырех подсетей Amazon и еще одной подсети Google в понедельник, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников, передает DW.

Он предупредил, что "в ближайшее время многие ресурсы перестанут быть доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов".

Включение в реестр запрещенных сайтов произошло "не по решению "суда", а по знаменитому "резиновому" решению Генпрокуратуры 27-31-2015/Ид4082-15, по которому они блокируют "вообще все, что им вздумается", отметил Здольников. О блокировке тех же четырех наборов IP-адресов Amazon Web Services также сообщают российские СМИ и гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, получивший выгрузку из реестра Роскомнадзора.

В подлежащих блокировке подсетях Amazon Web Services содержатся в общей сложности более 738 тысяч сайтов - 3,3% от всей имеющейся у адресной емкости (около 19,7 млн IP-адресов), отмечает РБК. "Медуза" приводит другие данные - более 655 тысяч сайтов. Вместе с Google, по данным Здольникова, общее число заблокированных сайтов превысило 1,83 миллиона.

Как сообщалось ранее, США и Британия обвинили Россию в крупномасштабной хакерской атаке.