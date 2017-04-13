Россия официально отказалась показывать Евровидение-2017

Российский "Первый канал" не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017" из-за недопуска Юлии Самойловой на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-службе телеканала.

"Первый канал" отказывается в 2017 году от трансляции конкурса "Евровидение"... 13 апреля "Первый канал" получил письмо от Европейского вещательного союза с сообщением, что ЕВС не смог урегулировать проблему. В своем послании организаторы "Евровидения" ссылаются на решение спецслужб Украины", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Самойловой, либо ее замену на другого участника: "Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации "Первый канал" не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017".

Напомним, 12 марта Служба безопасности запретила въезд в Украину участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Организаторы "Евровидения" предложили Самойловой выступать по видеосвязи, но российский "Первый канал" отклонил предложение ЕВС.