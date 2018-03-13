Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

Ранее в Великобритании заявили, что могут пересмотреть условия работы телеканала Russia Today

Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, - передает "Интерфакс".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - отмечается в сообщении главы Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".

Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило протест послу Великобритании Лори Бристоу в связи с выдвинутыми британскими властями обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Позже британское правительство заявило, что рассматривает вариант коллективного бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.