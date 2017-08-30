Россия пытается заставить замолчать интернет (Le Monde, Франция)

Скорое вступление в силу ряда законов об ограничении свободы слова в сети вызывает тревогу у оппозиции и правозащитных организаций

26 августа в центре Москвы под пристальным надзором полиции прошла (разрешенная) демонстрация за «свободный интернет» с участием нескольких сот человек. Правоохранительные органы задержали 11 активистов, в том числе мужчину в маске с изображением Владимира Путина в обрамлении электропроводки. Это разношерстное собрание прошло по призыву ряда небольших оппозиционных партий, как националистических, так и либеральных. Активисты были по большей части молодыми людьми, которые вот уже во второй раз за три месяца решили выразить протест против ужесточения контроля властей в сети.

Ратифицированные Владимиром Путиным законы в этой сфере противоречат произнесенным им самим словам на встрече с молодежью в Крыму 20 августа: «Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс государства».

«Для граждан — это практически цензура»

Последний закон был принят парламентом в конце июля и предусматривает запрет VPN (виртуальные частные сети), если те не руководствуются принятым в России «черным списком» запрещенных сайтов, и прочих инструментов, которые позволяют анонимно пользоваться сетью. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал этот вступающий в силу с 1 ноября документ «абсолютными безумием». «Для граждан — это практически цензура», — считает он.

«Будь то Россия, Китай или какая-то другая страна, давайте называть вещи своими именами: это не «разумное» регулирование, а нарушение прав человека», — написал в Twitter получивший убежище в России американский разоблачитель Эдвард Сноуден (Edward Snowden).

За несколько дней до того был утвержден другой закон (вступает в силу с 1 октября), который предусматривает автоматическое включение в черный список зеркал (то есть копий) запрещенных сайтов. Наконец, 1 января 2018 года начнет действовать закон, который обяжет всех пользователей мессенджеров вроде WhatsApp и Viber идентифицироваться по номеру телефона.

Эти шаги стали продолжением «пакета Яровой» (принятые в 2015 году антитеррористические меры), который обязывает все интернет-предприятия хранить данные о российских гражданах на территории страны. Google и Apple уже перенесли часть серверов в Россию. «Выбранный курс довольно печален, — отмечает основатель ассоциации «РосКомСвобода» Артем Козлюк. — Сначала запрещают контент, потом инструменты. По всей логике, следующие на очереди — пользователи».

Черный список

По точным подсчетам его организации, всего в России с 2012 года было заблокировано 82 890 сайтов и сервисов. К этому также следует добавить 4 миллиона сайтов, которые поплатились лишь за то, что получили тот же IP-адрес (он может меняться), что и запрещенные сайты. Французский видеосервис Dailymotion и американская соцсеть для профессионалов Linkedln пополнили черный список из-за отказа выполнить требования властей. Сейчас под прицелом Москвы оказался мессенджер Telegram, который был создал перебравшимся в США Павлом Дуровым. Кроме того, полиция задержала порядка 200 человек.

Россия оправдывает все необходимостью борьбы с терроризмом, однако ее шаги, скорее, объясняются весьма широким толкованием понятия «экстремизм», приближением мартовских президентских выборов и успехом в интернете оппозиционера Алексея Навального, который лишен доступа к традиционным СМИ. «Первые ограничения появились в 2012 году, когда интернетом пользовалось больше половины населения, и стали появляться «иные» мнения», — рассказывает Артем Козлюк.

«Правительство эффективно контролирует большую часть традиционных СМИ, однако независимые пользователи открыто критикуют его действия. Власти, очевидно, рассматривают их как угрозу, которую необходимо устранить», — говорит Юлия Горбунова из Human Rights Watch, которая выпустила в июле доклад «Онлайн и по всем фронтам: Наступление на свободу выражения мнений в России».

Не за горами и новый этап: в Думу был внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает ограничить 20% иностранное участие в телекоммуникационном бизнесе, как это уже принято в СМИ.

Изабель Мандро