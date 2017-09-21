Руководство Twitter вызвали на допрос в Сенате США из-за российской пропаганды

Компания Twitter сообщила о запланированной встрече с Комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает The Associated Press.

В своем заявлении компания сообщила, что ее представители встретятся с сотрудниками Комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Агентство напоминает, что Комитет внимательно изучает распространение фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях на время выборов.

Уже состоялась встреча с представителями компании Facebook.

Сообщается, что топ-демократ в Комитете, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, сказал, что он хочет также допросить Twitter, и узнать больше об использовании поддельных учетных записей и сети ботов для распространения дезинформации.

Как сообщали Українські Новини, Трамп-младший встречался с российским юристом перед выборами ради компромата на Клинтон.

Ранее мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера взяло под наблюдение ФБР из-за предполагаемых связей с Россией.

Директор национальной разведки Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс заявляют о том, что президент США Дональд Трамп призывал разведку отрицать какие-либо доказательства его сговора с РФ во время предвыборной кампании.