С 1 мая "Укртелеком" повышает абонплату за проводное радио

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них

ПАО "Укртелеком" с 1 мая 2018 года повышает абонентскую плату за проводное радио на 30% - до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов, говорится в сообщении компании в газете "Урядовый курьер".

В частности, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя с 1 августа 2018 года.

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по материалам: Интерфакс-Украина