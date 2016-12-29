С 2017 года телеканал UBR прекращает работу

Телеканал UBR ("Украинский бизнес ресурс") прекращает работу с 1 января 2017 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил выпускающий редактор UBR Сергей Шинкарь, передают Українські Новини.

"Новость под елочку - закрыли UBR, сиротинушку", - написал он.

По словам Шинкаря, лицензию телеканала планируется сдать в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания без попыток продать.

Он отметил, что с 1 января 2017 года в эфире вместо канала появится заглушка-"матрас".

Как сообщали Українські Новини, руководство и журналисты телеканал "1+1" опубликовали открытое письмо к Президенту Украины Петру Порошенко, Андрею Парубию и Владимиру Гройсману по поводу прекращения действий их лицензии на аналоговое вещание.