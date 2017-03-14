С IP-адреса Верховной рады в Википедии "подчистили" запись о народном депутате от фракции "Народный фронт"

С IP-адреса Верховной рады попытались удалить информацию на страничке Википедии, посвященной народному депутату от "Народного фронта" Валерию Лунченко. Об этом пишет Twitter "Украинские госправки".

Так, IP-адрес 193.19.152.2, который принадлежит Верховной раде, внес несколько правок с разными аргументами: "неподтвержденая информация, неправдивая информация".

Информация, которая была удалена с IP-адреса Рады: Деятельность: В апреле 2016 Валерий был претендентом на должность министра инфраструктуры, однако им стал Владимир Омелян. (Время изменения - 14 марта, 13:24).

Критика: Во время работы нардепом несколько раз был замечен в том, что голосовал за других депутатов, которые отсутствовали, хотя законом это запрещено. (Время изменения - 14 марта, 13:24).

Имущество: Лунченко принадлежит половина региональной телекомпании "Хуст". Совладелец - Мирослав Белецкий, депутат Закарпатского облсовета. Согласно декларации за 2011 год, Валерий получил доход в размере 14.925 грн, а совокупный годовой доход членов его семье составил 106.350 грн. В собственности Лунченко является жилой дом площадью 104 м2, а в семьи - участок площадью 213 м2. Кроме того, семья депутата пользуется автомобилями Audi А5 (2009) и Audи А8 (2011 года выпуска). Цена Audи А5 составляет более 350 тыс. Грн, Audi А8 - более 800 тыс. (Время изменения - 14 марта, 13:25) Интересные факты: 20 октября 2014 из рук премьера Арсена Авакова в награду получил пистолет "Форт 17" калибром 9 мм. (Время изменения - 14 марта, 13:40)

Стоит отметить, что эти правки были внесены не в первый раз, ранее редакторы Википедии уже заметили это и в описании страницы написали: "частый вандализм: постоянное удаление негативных фактов".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабмин приступил к развитию украиноязычного раздела "Википедии". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение поддержать предложение общественности о развитии раздела "Википедии", который заполняется на украинском языке.