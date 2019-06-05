С начала года зафиксировали 30 случаев применения силы к журналистам - НСЖУ

С начала 2019 года было зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передает УНН со ссылкой на НСЖУ.

"С начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В мае сразу два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и Волыни", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что за четыре месяца 2019 года в Украине зафиксировали 23 случая физической агрессии в отношении журналистов.

Также напомним, что по состоянию на конец мая черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили 4 мая, до сих пор находился в коме.