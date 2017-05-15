С помощью вируса WannaCry хакерам удалось получить 42 тысячи долларов

Создатели вируса WannaCry получили 42 тыс. долларов от своих жертв через систему Bitcoin.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные платежей.

Создатели вируса, заразившего компьютеры в более чем 100 странах мира, требовали от своих жертв выкупа для разблокировки системы в размере 300 долларов в биткоинах. Система переводов биткоинов не позволяет отследить данные плательщика, однако оценить сумму, находящуюся на счете злоумышленников, оказалось возможным.

Организации Elliptic, отслеживающая биткоин-платежи, сообщила, что злоумышленникам пока что было сделано лишь 110 переводов. Таким образом, на их счету оказалось около 42 тыс. долларов или 23,5 биткоина.

Также отмечается, что пока что злоумышленники не пытаются снять деньги, оказавшиеся в их распоряжении.

Ранее сообщалось о том, что разработчики вируса WannaCry обошли блокировку, которая остановила его распространение. До этого распространение вируса блокировал британский специалист по кибербезопасности, который ведет твиттер MalwareTechBlog. Он зарегистрировал домен с именем, название которого содержалось в коде вируса (iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com). Вирус обращался по этому бессмысленному адресу и, если не получал ответа, продолжал заражать другие компьютеры. После того, как британский специалист зарегистрировал этот домен и он стал доступен в сети, вирус стал получать от него отклик, а согласно заложенному в него алгоритму, если ответ получен - распространение прекращалось.

Напомним, Нацагентство по кибербезопасности Британии предупредило, что кибератаки со стороны хакеров будут продолжаться.