Саакашвили внесли в базу данных "Миротворца" после прорыва границы

Михеила Саакашвили, который незаконно попал в Украину, когда толпа его сторонников прорвала ряды пограничников, внесли в базу данных сайта "Миротворец". Об этом сообщил активист проекта Мирослав Олешко на своей странице Facebook, передает УНН.

"Михаил Саакашвили официально добавлен в базу Центра Миротворец. Теперь он ничем не отличается от террористов, боевиков, сепаратистов и военнослужащих РФ, разрушили нашу границу в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство из-за "прорыва" в пункте пропуска "Шегини" и массового незаконного нарушения государственной границы.