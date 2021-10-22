Сайт КМІС зазнав кібератаки. Напередодні там з'явилися свіжі політичні рейтинги

Сайт Київського міжнародного інституту соціології піддався хакерській атаці після публікації свіжого партійного рейтингу, в якому Європейська солідарність і Слуга народу розділили перше місце.

Директор КМІС Володимир Паніотто повідомив LIGA.net, що зв'язку між хакерською атакою і новим дослідженням може і не бути, проте підтвердив, що вчора ввечері на пошту КМІС прийшов лист з погрозами.

Після кібератаки 22 жовтня сайт був недоступний, зараз на нього вже можна зайти, але результатів проведених досліджень там немає. Паніотто сподівається, що до вечора робота сайту буде повністю відновлена.

Він зазначив, що у КМІС немає підстав пов'язувати або не пов'язувати хакерську атаку на сайт з новими президентським і партійним рейтингами. Напередодні на пошту соціологів справді прийшов лист з погрозами і невдоволенням новими опитуваннями, але, за словами Паніотто, це не рідкість, і "незадоволені є завжди".

Тим не менш, у КМІС вважають ймовірнішою атаку на сайт саме через політичні дослідження, а не соціологію, що стосується культурних проблем людей з інвалідністю або споживання трансжирів.

При цьому Паніотто підкреслив, що КМІС отримує листи з мовою ненависті і погрозами після кожного дослідження, тому не може зв'язати це з конкретною політичною силою.

Він також повідомив про намір звернутися в кіберполіцію із заявою про хакерську атаку.

20 жовтня КМІС опублікував результати опитування - рейтінг президента Володимира Зеленського впав на 8,6% на тлі включення в список потенційних кандидатів ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

21 жовтня КМІС опублікував свіжий рейтингу партій, в якому лідирують Європейська солідарність і Слуга народу, при цьому партія п'ятого президента Петра Порошенка вперше за довгий час розділила з СН перше місце.