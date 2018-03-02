Сайт Миротворец нарушает презумпцию невиновности - ООН

По мнению представителей Организации Объединенных Наций (ООН) украинский веб-сайт Миротворец, обнародующий персональные данные тысяч людей, которые называются при этом сторонниками боевиков и "терроризма" на Донбассе, нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Об этом заявил заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро в ходе дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) Угрозы свободе слова в Украине, передают Українські Новини.

Стоит отметить. что среди лиц, данные которых публиковал сайт были и медиа- специалисты и активисты неправительственных организаций.

Представители миссии обращались с запросами относительно сайта Миротворец, относительно той проблемы, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Также они общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте.

"Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - сказал Бенджамин Моро.

Также в ходе дискуссии замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине выступил со словами поддержки деятельности НСЖУ, которая "направлена ​​на сохранение свободы слова в Украине".

Как сообщалось, 27 февраля волонтеры обнародовали данные 20 наемников ЧВК Вагнера.

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