Сайт СБУ зазнав потужної DDoS-атаки

Офіційна вебсторінка Служби безпеки України (ssu.gov.ua) кілька днів працювала з технічними перебоями, сайт зазнав потужної DDoS-атаки. Про це 18 лютого у коментарі "Українській правді" повідомив прессекретар СБУ Артем Дегтяренко.

"Очевидно, що вона пов'язана з останніми активними діями служби щодо захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, зокрема й в інформаційному просторі", - сказав Дегтяренко.

У четвер удень сайт СБУ не завантажувався, станом на 20.00 його роботу відновили.

Окрім офіційної вебсторінки, усю інформацію СБУ публікує також на сторінках спецслужби в соцмережах.

2019 року СБУ нейтралізувала 482 кібератаки на держоргани і критичну інфраструктуру.

Як повідомляли 7 серпня в Раді національної безпеки і оборони, від початку 2020 року в Україні зафіксовано приблизно 1 млн кібератак.

Із 6-го до 12 січня 2021 року було зафіксовано і заблоковано 30 DDoS-атак, частина з яких була спрямована на вебресурси Офісу президента України і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, заявляла пресслужба Держспецзв'язку України.