Сайти ОПУ і СБУ знову атакували хакери

Зафіксовані чергові кібератаки на офіційні вебсайти президента України і Служби безпеки.

Про це повідомляє Держспецзв'язку у вівторок, 13 липня.

За інформацією служби, були здійснені DDoS-атаки на сайти президента та СБУ. Сили кіберзахисту Держспецзв'язку всі кібератаки нейтралізували.

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу", - заявив заступник голови служби Віктор Жора.

У Держспецзв'язку відзначили, що спостерігається збільшення кількості атак різних видів і кіберінцидентів. За пів року спеціалісти заблокували понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблокували більше 250 DDoS-атак.

Нагадаємо, минулого тижня через кібератаки стався аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку сайтів президента України, СБУ та інших органів держвлади.

