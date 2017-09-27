«Самые шокирующие гипотезы»: «А Земля-то плоская» - пересказ фильма «РЕН ТВ»

В понедельник, 25 сентября, на телеканале «РЕН ТВ» вышла передача «Самые шокирующие гипотезы» под названием «А Земля-то плоская». Выпуск был посвящен теории о том, что на самом деле Земля плоская, все фотографии круглой планеты — это фальшивка, а космические агентства занимаются пропагандой «теории о круглой Земле» ради того, чтобы осваивать бюджеты. Дождь кратко пересказывает содержание фильма.

«Самые шокирующие гипотезы» — это программа Игоря Прокопенко. «Независимая экспертная оценка событий, изменивших мир. Новости из всех областей человеческого знания и загадки нашего подсознания», — говорится в ее описании. Сам Прокопенко в начале выпуска говорит, что это единственная программа, где любые теории можно обсуждать «без ущерба для репутации».

Первым героем выпуска о плоской Земле стал бывший сотрудник NASA Мэтью Бойлан. Он рассказал, что начав изучать реальные фотографии Земли понял, что планета плоская. Единственная цель существования NASA, по его словам, это пропаганда того, что Земля круглая, а реальные изображения плоской планеты ему якобы показали в первый день работы.

Другим «экспертом» в программе стал британский физик-любитель Дейв Мерфи. «РЕН ТВ» использовал вырезки из его интервью македонскому каналу. Мерфи уверен, что «они» врут нам и тратят миллиарды долларов на создание поддельных картинок.

Российскими «экспертами» выступили кандидат технических наук Павел Свиридов, популяризатор науки Андрей Бухарин и археолог Вадим Шегалов. Приверженцы плоской земли убеждены, что все космические полеты совершается в околоземном пространстве, а все фотографии это комбинированные съемки. Если бы самолет летел по круглой земле, пилот должен бы регулярно опускать нос. «Это абсолютное доказательство того, что самолет летает над ровной поверхностью», — уверен «эксперт». Кривизна земной поверхности — параметр, придуманный учеными, объясняет Свиридов.

Эмблема ООН

Если Земля шар, то Чикаго нельзя было бы увидеть, а город виден с другой стороны озера, продолжает Бухарин. Искривление горизонта на съемках с орбиты получается, потому что космонавты используют объектив «рыбий глаз», NASA специально не хочет развернуть телескоп Хаббл и показать землю в прямом эфире, а в реальности она выглядит как на эмблеме ООН:

Съемки астронавтов в невесомости сняты на хромакей с помощью компьютерной графики. Цель всей фикции – имитировать бурную деятельность космических агентств, чтобы получать триллионы долларов в год, уверен Шегалов. Герои передачи настаивают, что плоская Земля была на всех древних картах, а о том, что Земля накрыта небесной твердью, говорилось еще в Библии. Аномалии в небе вызваны «сбоем в работе купола», который вращается над нами, уверен Свиридов.

Плоская Земля на старых картах

Сторонники плоской земли даже запускали ракету, и она пробила купол, но в NASA им никто не поверил. Даже Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки угрожала пробить стеклянный купол над Землей, рассказывают авторы фильма. В приверженности теории плоской Земли признался даже баскетболист Шакил О’Нил.

Антарктида — это закрытая территория, невозможно ее контролировать, потому что это окружность, ведь нет ни одного снимка континента из космоса, говорится в конце фильма.

«Так какая она истина на самом деле?», — таким вопросом заканчивается передача.

"Дождь"

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