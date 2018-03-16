Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"

Народный депутат Украины Надежда Савченко внесена в базу сайта "Миротворец".

Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".

"Изменник родины. Пособник террористов", - указывается на сайте.

Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

Как известно, сайт "Миротворец" декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Напомним, Верховная Рада исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении внести представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Позже нардеп Антон Геращенко в кулуарах парламента сообщил, что ГПУ готова в ближайшее время предъявить Савченко подозрение в подготовке государственного переворота.