Савченко записала матерный ролик "простыми словами" о ситуации в стране (видео)

В заявлении Савченко матерных слов оказалось больше, чем тех, которыми обычно пользуются украинцы.

Народный депутат записала рекламный ролик, который телеканал NewsOne назвал "Надежда Савченко о политических событиях в Украине простыми словами".

"Та ні ну це п* * * * ць. Це просто х* * *я якась! Ну п* * * * ть і п* * * * ять, п* * * * ять, п* * * * ять, б* * *ь! Скільки ж можна на* * * * вать людей, у* * *ни кончені. Ну це п* * * * ць з цією політикою, б* * *ь!" - сообщила Надежда Савченко.

Ранее Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". По словам самой Савченко, цель ее партии заключается в том, чтобы "изменить политическую систему Украины конституционным способом".

В марте депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о готовности стать президентом Украины. Она хотела бы управлять государством, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет.