СБУ обнаружила у главреда "Страна.ua" Гужвы флешку с секретной информацией Минобороны

Служба безопасности Украины обнаружила на флеш-накопителе, изъятом у главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Согласно определению суда от 27 июля, следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное следствие по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Отмечается, что 22 июня во время обыска в редакции издания полиция изъяла флеш-накопитель марки Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, представляют государственную тайну.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, возможно, составляющими государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками No1152 и No1150, находящимися во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", - говорится в судебном решении.

В связи с этим СБУ обратилась в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной электронно-вычислительной машине, находящейся в Минобороны, с магнитными жесткими дисками No1152 и No1150 для проведения их экспертного исследования.

Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства. Тем не менее суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестким дискам и ПЭВМ в здании Минобороны.

Напомним, 22 июня Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. В тот же день полиция провела обыски в офисе "Страна.ua", а 24 июня Шевченковский райсуд Киева арестовал Гужву с залогом 544 тыс. гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения залога.