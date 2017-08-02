СБУ объявила о подозрении в госизмене житомирскому журналисту-блогеру

Сотрудники Службы безопасности в Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене местному журналисту-блогеру, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"С 2014 года журналист создавал тенденциозные публикации по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств. Темы для материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда выбирал сам. Гонорары ему присылали через международные системы онлайн-расчетов", - говорится в сообщении.

Авторские статьи журналиста публиковались на шести сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины. В начале своей "карьеры" автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел на псевдонимы.

"В ходе досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно- психологические экспертизы текстов журналиста. Они показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости нашего государства. По заключению экспертов, материалы содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, а также между Украиной и соседними дружественными государствами", - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства блогера, в ходе которых обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов.

"У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информагентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема- передачи работ по гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги", - отмечается в сообщении.