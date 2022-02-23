СБУ попереджає про хвилю фейків та "вкидів"

Служба безпеки України попереджає про хвилю фейків та "вкидів".

Як передає Укрінформ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". З'явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров'я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний "наказ" Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів", - ідеться у повідомленні.

Також розповсюджується дезінформація про українських військовослужбовців, які нібито отримали смс-повідомлення від росіян із "порадою" залишити зону ООС.

"Перелік "вкидів" можна продовжувати. Всі ці повідомлення - не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України", - підкреслили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби "оперативно нейтралізувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності".

"Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора - посіяти паніку, наше - зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого оперативне командування "Північ" заявило, що російськівійська в зоні бойових дій активно застосовують комплекси радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки (РЕБ/РЕР) та проводять інформаційно-психологічні операції.