СБУ просить Google та Apple заборонити поширення додатку ВКонтакте в Україні

Служба безпеки України просить Google та Apple заборонити поширення додатку російської соціальної мережі ВКонтакте через PlayMarket та AppStore на території України

Згідно з повідомленням, СБУ звернулася у Міністерство закордонних справ України з проханням поінформувати компанії Google та Apple щодо необхідності привести свою діяльність у відповідність з вимогами українського законодавства. Мова йде про заборону реалізації на території України мобільних додатків, розроблених підсанкційними компаніями, через PlayMarket та AppStore.

У виданні зазначили, що, зокрема, це стосується забороненої в Україні російської соцмережі "Вконтакте".

Крім того, за інформацією відомства, СБУ провела моніторинг ефективності наявних обмежень і встановила, що більшість інтернет-провайдерів виконують вимоги щодо заборони поширення додатків, розроблених підсанкційними компаніями.

Однак зазначається, що окремі компанії в обхід заборон дають можливість користувачам обходити блокування ресурсів з мобільних телефонів.

Водночас в СБУ зазначили, що санційне законодавство України містить серйозні прогалини, оскільки не передбачає деякі види санкцій і не визначає конкретні державні органи відповідальними за їх виконання.

Нещодавно ВКонтакте заявила, що обійшла блокування в Україні і для українських користувачів мобільного додатка відтепер немає перешкод. Сьогодні секретар РНБО України Олексій Данілов пообіцяв взяти на облік користувачів забороненої в Україні соціальної мережі "Вконтакте" і перевірятиме їх на предмет розповсюдження російського контенту.

Російська соцмережа ВКонтакте відреагувала на заяву голови РНБО України Олексія Данілова про намір ставити на облік користувачів соцмережі, заявивши, що виступають "категорично проти переслідування людей за відвідування ними соціальних мереж".

В РНБО повідомили, що стратегія кібербезпеки України та стратегія інформаційної безпеки будуть затверджені протягом пів року.

За матеріалами Укрінформ.