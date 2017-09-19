СБУ проводит обыски в офисах нескольких телеком-операторов - СМИ

Сотрудники Службы безопасности сегодня, 19 сентября, с утра проводят обыски в офисе магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком" (ЕТТ), сообщает изданию LIGA.net источник в компании.

По данным другого источника издания, с обысками правоохранители приходили и в другие компании телеком-отрасли - к магистральным провайдерам и операторам интернета.

Отмечается, что в августе Высший административный суд удовлетворил кассацию "Евротранстелекома" против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи по делу маршрутизации телефонного трафика на номера, выделенные Россией для телеком-компаний аннексированного Крыма.

По материалам дела, с 10 по 30 мая прошлого года регулятор провел проверку деятельности ЕТТ, в ходе которой зафиксировал пять вызовов на номера, которые были незаконно выделены Россией для использования на территории оккупированного Крыма и Севастополя.

Суд вынес решение, что регулятор обязан разработать и внедрить алгоритм, а также процедуры запрета маршрутизации крымского трафика. Но эти процедуры так и не были проведены.

Напомним, в июне Служба безопасности провела обыски в офисе крупного телеком-провайдера WNet. Отмечалось, что когда в мае президент Украины ввел в действие санкции против российских компаний и под запрет попали российские сайты, WNet уведомил пользователей, что готов выполнить указ, но ждет дополнительных разъяснений.

По материалам: liga.net

