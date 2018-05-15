СБУ раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проводит следственные действия в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве.

«Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия», — сообщила спикер СБ Украины Елена Гитлянская агентству «Интерфакс-Украина» во вторник утром.

Она уточнила, что, в частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе «РИА Новости-Украина».

Отмечается, что люди в форме СБУ позвонили в офис утром во вторник. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь.

По словам Гитлянской, также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

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