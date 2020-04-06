СБУ викрила ботоферму, яка поширювала фейки про COVID-19 та заклики до повалення конституційного ладу (відео)

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За інформацією СБУ, керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра.

Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність "ферми" - понад 5 тисяч ботів.

"Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв'язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет. Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19", - повідомляє СБУ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство.

Крім того, за інформацією СБУ, з початку карантину викрито дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі.