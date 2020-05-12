СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.

"В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне - агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом першого кварталу цього року нейтралізувала 103 кібератаки російських хакерів на держустанови.

ТакожСлужба безпеки України викрила вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів.

Голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських вебресурсів та програмних продуктів.